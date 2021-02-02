На Ямале данные о бездомных животных систематизируют в электронной базе

Фото: правительство ЯНАО

Служба ветеринарии Ямала вводит в эксплуатацию информационную систему учета животных «Приют». Она предназначена для сбора и обработки информации о бездомных животных на территории округа.

-По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова принято решение о создании муниципальных приютов. В свою очередь наши специалисты провели работу по улучшению качества деятельности учреждений путем создания информационной системы. Она позволит организовать учет животных в электронном виде, - отметил начальник отдела управления государственного надзора и обращения с животными службы ветеринарии ЯНАО Антон Быков.

Напоминаем, что в 2020 году на Ямале открыто девять приютов. Еще два, в Салехарде и Тазовском районе, откроют в ближайшее время, а в Новом Уренгое и Шурышкарском районе - до конца декабря.

Специалисты ведомства отмечают, в 2020 году в регионе было отловлено около 5 тысяч бесхозных животных. К каждому из них применяется метод ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). После необходимых процедур каждое животное будет иметь собственный идентификационный номер в информационной системе «Приют».

При этом стоит сказать, что главной причиной увеличения числа безнадзорных животных остается человек, который отказывается от домашнего питомца, выбрасывая его на улицу, не думая о последствиях.

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