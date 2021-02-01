В января на улицах Салехарда изловили более 25 бродячих животных

Фото: правительство Салехарда

В Салехарде продолжается отлов бездомных животных. С начала года специалисты АО «Салехарддорстрой», занимающиеся этой деятельностью в окружной столице, изловили 26 четвероногих, а в 2020-ом - 426.

Отлов животных без владельцев производится на основании заявки, а также при их обнаружении во время патрулирования. Животное, которое поступает в место содержания, осматривает ветеринар. Далее ему ставятся все необходимые прививки, проводится стерилизация и установка ушной бирки или чипа.

Как поясняют специалисты, если животное не проявляет агрессии, его возвращают в прежнюю среду обитания, за исключением территории организаций образования, здравоохранения и культуры. Если же животное агрессивное, его ни в коем случае не выпустят на территорию города, оно останется в месте содержания.

Служба отлова работает круглосуточно и реагирует на все обращения. Сообщить о бездомных животных можно по телефону диспетчерской службы: 8 (34922) 4-30-15 и 8 (34922) 4-44-23 в рабочее время. Также это можно сделать по номеру в ЕДДС города: 8 (34922) 4-44-44.

Отметим, в ближайшее время в Салехарде появится приют для безнадзорных животных, рассчитанный на содержание 140 кошек и собак.

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