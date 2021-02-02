Ситуация серьезная: с начала года на Ямале произошло 115 пожаров

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Главный вопрос, который обсудили участники, касался мер, направленных на стабилизацию обстановки, связанную с гибелью людей и ростом пожаров.

С начала года на Ямале зарегистрировано 115 пожаров, в которых 7 человек погибли и 10 получили травмы. Наиболее частые причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки или электрооборудования, в том числе в автомобилях, а также перегрев дымовых труб.

За прошлую неделю в округе случилось три крупных пожара с гибелью людей - в Ноябрьске, Губкинском и Лабытнанги. Предварительной причиной в двух последних городах стало неосторожное обращение с огнем при курении. В поселке Уренгой огонь повредил по всей площади частично расселенный дом. Людям, чье имущество пострадало от пожаров, предоставлен маневренный фонд для временного проживания.

Для стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них в округе принимается рад мер.

С 1 февраля на Ямале стартовала профилактическая операция «Жилье». Будет усилена работа по информированию населения через социальные сети, интернет-ресурсы и СМИ о соблюдении мер безопасности и необходимых действиях в случае возникновения пожара. Также будут проведены совместные рейды по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, а также пожилых одиноких людей.

Кроме того, в этом году продолжается работа по оборудованию мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автономными пожарными извещателями с GSM-модулем. Их планируется установить по 323 адресам.