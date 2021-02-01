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Общество

Житель Надымского района выплатит 50 тысяч рублей девочке, на которую напала его собака

Малышка получила травмы и проходила лечение
Марина Прохорова
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Житель Надымского района выплатит 50 тысяч рублей девочке, на которую напала его собака

Житель Надымского района выплатит 50 тысяч рублей девочке, на которую напала его собака

Фото: Ольга Крыльцова

Надымская городская прокуратура организовала проверку, касающуюся нападения собаки на 10-летнюю девочку в селе Ныда. Об этом попросила мать пострадавшего ребенка.

Было установлено, что малышку набросился пес, принадлежавший местному жителю. В результате девочка подверглась эмоциональному стрессу, получила телесные повреждения и проходила амбулаторное лечение в больнице. Также она была вынуждена пройти курс вакцинации и уколов от бешенства.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в пользу ребенка.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшей взысканы денежные средства в размере 50 тысяч рублей.

Также напоминаем, что еще один подобный случай произошел в Приуральском районе. В сентябре прошлого года бродячий пес набросился на ребенка, гуляющего на спортивной площадке в селе Катравож.