Более 200 тысяч: мошенники за сутки развели трех жительниц Нового Уренгоя

Мошенники за сутки развели трех жительниц Нового Уренгоя Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя возбудила сразу три уголовных дела по фактам мошенничества. За одни лишь сутки жительницы газовой столицы подарили аферистам более 200 тысяч рублей.

Первой к правоохранителям обратилась гражданка 1964 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он убедил потерпевшую оформить онлайн-кредит якобы для того, чтобы ее деньги не достались мошенникам. Не заподозрив обмана, женщина оформила кредит на 100 тысяч и перевела их на указанные реквизиты, туда же она отправила и свои сбережения - почти 63 тысячи. Получив деньги, преступники перестал выходить на связь.

В этот же день в полицию обратились женщина 1983 года рождения. Она перевела мошенникам 5 тысяч рублей, думая, что общается в социальных сетях со своей знакомой.

Еще одну женщину развели на 50 тысяч под предлогом отмены списания денег мошенниками.

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