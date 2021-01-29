Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Более 200 тысяч: мошенники за сутки развели трех жительниц Нового Уренгоя

По всем фактам возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Мошенники за сутки развели трех жительниц Нового Уренгоя

Мошенники за сутки развели трех жительниц Нового Уренгоя

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя возбудила сразу три уголовных дела по фактам мошенничества. За одни лишь сутки жительницы газовой столицы подарили аферистам более 200 тысяч рублей.

Первой к правоохранителям обратилась гражданка 1964 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он убедил потерпевшую оформить онлайн-кредит якобы для того, чтобы ее деньги не достались мошенникам. Не заподозрив обмана, женщина оформила кредит на 100 тысяч и перевела их на указанные реквизиты, туда же она отправила и свои сбережения - почти 63 тысячи. Получив деньги, преступники перестал выходить на связь.

В этот же день в полицию обратились женщина 1983 года рождения. Она перевела мошенникам 5 тысяч рублей, думая, что общается в социальных сетях со своей знакомой.

Еще одну женщину развели на 50 тысяч под предлогом отмены списания денег мошенниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новоуренгоец оформил кредит на 900 тысяч и перевел деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело (подробнее)

Криминал