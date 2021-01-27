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Власти Приуральского района выплатят компенсацию за нападение бродячей собаки на ребенка

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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Власти Приуральского района выплатят моральную компенсацию за нападение бродячей собаки на ребенка

Власти Приуральского района выплатят моральную компенсацию за нападение бродячей собаки на ребенка

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Приуральского района организовала проверку, касающуюся надзора за бездомными животными со стороны органов местного самоуправления. Об этом попросил родитель несовершеннолетней девочки, на которую напала собака.

Было установлено, что в сентябре прошлого года бродячий пес набросился на ребенка, гуляющего на спортивной площадке в селе Катравож. В результате этого девочка получила телесные повреждения в виде укушенной раны правого голеностопного сустава, а также испытала физические и нравственные страдания.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу законного представителя несовершеннолетней с администрации Приуральского района.

Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.