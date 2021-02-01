Салехардская благотворительная организация «Горячие сердца Ямала» переехала в новое помещение

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

Салехардская общественная организация «Горячие сердца Ямала» вновь открыла свои двери, но уже по другому адресу: ул. Республики, 98.

Осмотреть новое помещение, а также пункт приема и выдачи одежды «Добрые вещи» вызвался глава города Алексей Титовский.

-К открытию подготовились - все вещи развешаны, распределены по назначению. В отдельном помещении хранятся те, которые будут отправлены жителям других районов нашего округа, - отметил градоначальник.

Социальная лавка принимает одежду, обувь и вещи, которые необходимы в повседневной жизни, и раздает их тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Пункт работает в субботу, воскресенье и понедельник.

Напоминаем, что губкинский фонд «Дорогами добра с Ямала» также переехал в новое помещение. Его участники занимаются сбором одежды, обуви и других вещей для нуждающихся горожан. Также они отправляют посылки в соседние города и другие регионы для многодетных и малоимущих семей.