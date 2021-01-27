Губкинский фонд «Дорогами добра с Ямала» переехал в новое помещение

Фото: личная страница Андрея Гаранина в Instagram

В Губкинском есть очень добрая организация - благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала. Ее участники занимаются сбором одежды, обуви и других вещей для нуждающихся губкинцев. Также они отправляют посылки в соседние города и другие регионы для многодетных и малоимущих семей.

Не так давно ребятам потребовалось помещение для сбора и хранения - вопрос удалось решить.

-Фонд переехал в помещение площадью более 100 квадратных метров. Появилось две комнаты со стеллажами. Но так как родители зачастую приходят сюда вместе с детьми, волонтеры решили обустроить живой уголок и детскую игровую комнату. На днях побывал с нашим депутатом Виктором Казариным в гостях у фонда, - сообщил глава города Андрей Гаранин.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в Instagram

Стоит добавить, что фонд стал одним из 13 ямальских победителей первого конкурса президентских грантов. Его активисты выступали с проектом о закупке ящиков для сбора гуманитарной помощи. Сама Виталия Тимохина, руководитель фонда, вошла в рейтинг выдающихся молодых людей Ямала «ТОП-89».

Получить информацию о работе фонда можно по номеру: 89821628117.