«Врачи, нужные Ямалу»: в 2020 году в регион приехали более 200 медиков

Фото: правительство ЯНАО

«Врачи, нужные Ямалу» - проект, действующий в регионе, для привлечения качественных специалистов. На данный момент в округ приехали 42 медика.

Доктора востребованных специальностей, переезжая на Ямал, получают выплату в 1 млн. рублей, при этом 500 тысяч выдаются после трудоустройства, и столько же спустя два года. Также одним из условий программы является работа в больницах округа не менее пяти лет. Кроме того, они получают максимальные 80 процентов с первого дня работы.

Как рассказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков, на сегодняшний день в регионе нет острого дефицита медицинских кадров, однако в 2021 году запланировано принять на работу еще 39 специалистов.

Сами медицинские работники, пожелавшие переехать на Ямал, отмечают, что программы поддержки очень помогают молодым специалистам. Хирург Тимур Хадарович, окончивший ординатуру в Екатеринбурге в августе 2020 года, решил вернуться на свою малую родину - в Тарко-Сале.

Фото: правительство ЯНАО

Психоневрологический диспансер Нового Уренгоя в 2020 году пополнился четырьмя молодыми врачами-психиатрами. Так, Ольга Шалыгина приехала в газовую столицу из Тюмени, там она проходила обучение в Тюменском медицинском университете. Сейчас девушка трудится детским врачом-психиатром в поликлинике диспансера.

Напоминаем, что в 2020 году на Ямал прибыли 236 медиков. Среди них: врачи общей практики, педиатры, хирурги, невролог, инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, стоматолог, гематолог и врач ультразвуковой диагностики.

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