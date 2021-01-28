В Новоуренгойской ЦГБ приняли на работу врача-гематолога

Фото: Новоуренгойская ЦГБ
В Новоуренгойской ЦГБ появился очень важный и долгожданный специалист - врач-гематолог.
Прием ведет доктор Юлиана Яруллина. До этого она отработала три года в профильном отделении ГКБ-13 города Уфы, при этом параллельно вела амбулаторный прием пациентов в республиканской клинике.
Одно из главных качеств Юлины как врача - не боятся сложных профессиональных задач, а браться за них и решать. Так характеризуют молодого специалиста теперь уже бывшие уфимские коллеги.
Решение о переезде в Новый Уренгой семья Яруллиных приняла быстро, вдохновившись северной экзотикой и финансовым благополучием Ямала, о котором известно далеко за пределами региона.
Стоит отметить, что врач-гематолог - один из самых востребованных специалистов, поскольку заболевания крови в общемировой статистике фиксируются все чаще.
В Новом Уренгое на сегодняшний день это единственный специалист. Юлиана Яруллина ведет прием в поликлинике № 1. Записаться к гематологу можно по направлению участкового терапевта.