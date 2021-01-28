Новоуренгоец оформил кредит на 900 тысяч и перевел деньги мошенникам Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1989 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что на северянина пытаются оформить потребительский кредит, также он убедил мужчину оформить в онлайн-банке встречный кредит в размере 900 тысяч рублей, снять денежные средства, и перевести их на указанные счета. После совершения указанных действий, злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Напоминаем, что такой же суммы лишилась и жительница Надыма. Женщина поверила, что может потерять все сбережения и в целях сохранности перевела их на счет мошенников.