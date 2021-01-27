Поверив, что может потерять все деньги, надымчанка перевела мошенникам 900 тысяч Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Надымского района обратилась 66-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 21 января потерпевшей позвонила некая девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Далее она сообщила, что счета северянки находятся под угрозой, так как мошенники пытаются списать с них деньги.

Чтобы этого избежать, звонившая предложила перевести сбережения на безопасный счет, но при этом отметила, что подобные операции осуществляются только с согласия сотрудника правоохранительных органов, который позже свяжется с ней. Перезвонивший надымчанке лжесотрудник полиции призвал ее выполнять все рекомендации представителей банка.

Поверившая мошенникам женщина поспешила обналичить имеющиеся у нее 900 тысяч рублей и перевела их через банкомат на указанные реквизиты.

Получив перевод, лжесотрудники перестали выходить на связь, а потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».