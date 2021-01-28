На Ямале отремонтируют 42 километра дорог в рамках нацпроекта

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжает действовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в регионе планируется отремонтировать 42 километра, из них 34,86 - на региональных трассах и более 7 - на улицах Салехарда и Лабытнанги.

Как и в предыдущие два года контролировать работы будут представители Общественной палаты ЯНАО и регионального Общероссийского Народного Фронта.

Отметим, что в 2020 году в рамках нацпроекта дорожные работы проведены на 66 километрах дорог. Среди них - строительство долгожданной трассы Надым-Салехард (порядка 51,2 километра), а также ремонт и капитальный ремонт 15,2 километра региональных дорог и объектов улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги.

Среди обновленных объектов самый крупный - участок автодороги Салехард-Лабытнанги общей протяженностью 4,8 километра. Всего в Салехарде и Лабытнанги дорожное покрытие восстановлено на дорогах общей протяженностью 8,9 километра.