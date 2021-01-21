В Ноябрьске загорелся многоквартирный дом

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске произошло чрезвычайное происшествие - загорелся многоквартирный жилой дом в поселке УДТС.

Пожар вспыхнул 20 января в 19:17. На место незамедлительно выехали 7 единиц спецтехники МЧС и 21 человек личного состава. В 20.02 возгорание было полностью ликвидировано.

-Огнем повреждена межквартирная стена на общей площади 6 квадратных метров и залиты водой две квартиры дома. В настоящее время причина возгорания и ущерб устанавливаются, - рассказали в региональной пресс-службе МЧС.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте пожара работают дознаватели. Им предстоит установить причину возгорания и возможных виновников.

Также напоминаем, что в новогодние праздники в городе полыхал склад крупного гипермаркта. В тушении участвовали 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС.