В Ноябрьске произошел пожар в продуктовом магазине «Монетка», расположенном в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский.Сообщение о возгорании поступила 6 января около 18:00. Прибыв на место пожарные обнаружили, что полыхает складское помещение в 800 «квадратов». Магазин в этот момент не работал. Однако тушение осложнялось тем, что здание деревянное, а это способствует быстрому распространению огня.Не растерявшись, спасатели быстро взялись задело и, спустя несколько часов, пожар был ликвидирован, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.В тушении участвовали 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС.Причина пожара, материальный ущерб, а также виновные лица устанавливаются.