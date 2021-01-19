Власти ЯНАО прилагают все силы, чтобы наладить параллельную работу двух систем здравоохранения - эпидемиологической и плановой. Несмотря на пандемию, жители должны вовремя проходить диагностику и получать лечение. Это касается не только крупных городов, но и отдаленных поселков.Для этого в Приуральский район выехал новый диагностический комплекс на базе КАМАЗа. Он оснащен рентгеном, цифровым маммографом и портативным аппаратом УЗИ.Обследование пройдут жители Белоярска, Катравожа, Зеленого Яра и Лаборовой. Посмотреть график работы можно на сайте Аксарковской ЦРБ.Отметим, что в прошлом году такой же комплекс заработал в Шурышкарском районе. На очереди - Пуровский район.-Важно усиливать систему раннего выявления и профилактики заболеваний. Предотвратить болезнь гораздо проще, чем потом её лечить, - отметил глава региона Дмитрий Артюхов.Также напоминаем, что в ближайшие дни жители Пангоды могут пройти профилактическое обследование, чтобы узнать основные показатели своего здоровья.