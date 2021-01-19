На Ямале стартовало первое в этом году выездное обследование - профилактический десант уже отправился в поселок Пангоды. В течение трех дней врач-терапевт Аяжан Оспанбаева и медицинские сестры Оксана Насибуллина и Олеся Езынги ждут сельчан, чтобы определить основные показатели их здоровья.Скрининг занимает не более 30 минут, но за это время можно узнать состояние своеого организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, риск развития атеросклероза, а также уровень холестерина и глюкозы в крови, при этом совершенно бесплатно.За первый неполный рабочий день профилактологи обследовали около 20 человек. Специалисты ждут вас 19 и 20 января с 8:15 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:30 до 14:00) по адресу: пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 26.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Более половины ямальцев, прошедших диспансеризацию, имеют хронические заболевания. К развитию многих из них ведут вредные привычки (подробнее)