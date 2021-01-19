Прокуратура Лабытнанги проверила соблюдение требований законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.В итоге было установлено, что городская администрация до сих пор не установила освещение вдоль автомобильных дорог. Напоминаем, что представление по данному факту было вынесено главе города еще в феврале прошлого года.После этого прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, которое, по результатам рассмотрения, было удовлетворено.Однако мэрия не согласилась с подобным решением, обжаловав его в апелляционном и кассационном порядке, но результата это не принесло.В настоящее время прокуратурой предъявлен исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.Также напоминаем, что недавно суд обязал администрацию выполнить еще одно решение - расселить жильцов двух аварийных домов. Было установлено, что данные строения признаны подлежащим сносу еще в 2014 году, однако люди проживают в них по сей день.