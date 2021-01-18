Прокуратура Лабытнанги организовала проверку исполнения жилищных прав граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, расположенных по улицам Гагарина, 35 и Северная, 12 «а».Было установлено, что данные строения признаны подлежащим сносу еще в 2014 году, однако люди проживают в них по сей день.Изначально срок расселения был определен на 2020 год, однако из-за отсутствия у органов местного самоуправления пригодного для проживания жилья, указанный срок перенесен на 2025 год.В связи с этим прокурор города внес представления главе Лабытнанги, в которых указал на необходимость принятия мер по расселению данных домов в кратчайшие сроки. Однако ответных действий так и не последовало.Тогда прокуратура направила в суд исковые заявления, в которых принуждало администрацию пересмотреть срок расселения граждан.Суд требования прокурора удовлетворил и обязал органы местного самоуправления принять меры по расселению граждан из аварийных домов в 2021 году.Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.