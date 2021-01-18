На Ямале подвели итоги диспансеризации. Не смотря на сложную эпидобстановку, проверить свое здоровье решили 34 тысячи северян.Врачи не обнаружили нарушений в состоянии здоровья у 24 процентов. Около 7 тысяч обследованных (20 процентов) имеют факторы риска развития заболеваний и относятся ко II группе здоровья. Остальные 56 процентов составляют III группу здоровья - имеют хронические неинфекционные заболевания.Уже несколько лет в числе самых распространенных - болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором месте - болезни сердечно-сосудистой системы, на третьем - органов пищеварения.Врачи напоминают, что к развитию многих заболеваний ведут факторы риска, большинство из них - вредные привычки.Так, самым распространенным фактором риска стало нерациональное питание - отмечено у 23 процентов жителей, низкая физическая активность - у 18 процентов, курение - у 8 процентов.Как результат - порядка 17 процентов обследованных имеют избыточную массу тела или ожирение.Высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, а значит и вероятность развития инфаркта, инсульта, гипертонии или ишемической болезни сердца имеют около 15 процентов ямальцев, прошедших первый этап диспансеризации.Важно, что в ходе осмотров обнаружено более 500 случаев онкопатологии. Около 30 процентов новообразований - злокачественные, а значит требуют немедленного вмешательства. Наибольший удельный вес приходится на опухоли молочной железы.