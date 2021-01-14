В ямальских соцсетях появились многочисленные жалобы салехардцев на неправильную работу новых нерегулируемых пешеходных переходов. Горожане опубликовали фотографии с некорректной проекцией «зебры» на двух дорогах.В связи с этим специалисты управления транспорта и городского хозяйства провели комиссионную проверку всего установленного оборудования. В итоге неисправные элементы оперативно выведены из эксплуатации и направлены поставщику для проведения регламентных работ в рамках гарантийных обязательств. На пяти переходах проекция «зебра» отключена, но действуют иные сигнальные элементы.На данный момент в городе работают 25 световых пешеходных переходов.-Предварительные причины неисправности световой проекции - ветровая нагрузка. Провели совещание с подрядчиком. Он обязался выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки, - рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Салехарде увеличат число рейсов на маршрутах №1 и №3. Это связано с жалобами от горожан (подробнее)