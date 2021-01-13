В популярном паблике «Подслушано в Салехарде» появился гневный пост от местного жителя. Мужчина жаловался на переполненные автобусы, в которых, по его словам, давят до синяков.-Каждый день на морозе жду автобус, чтобы битком ехать, иногда не за что ухватиться, так как народу тьма - меня держат на ногах только тела людей, которые облепляют со всех сторон и давят, вплоть до синяков. Хочется дышать, а не можется! Большинство кашляют, единицы в масках. Администрация, решите вопрос, не пускайте людей без масок в автобусы, народ на вас надеется, надеется на составленное расписание автобусов, а вы бросаете на произвол судьбы, чтобы выживали сами. Слабых или давили или заражали, а кто-то вообще замерзал, не дождавшись транспорта, - написал горожанин.В свою очередь местные власти оперативно отреагировали на жалобу.-В течение ближайшего времени на маршрутах №1 и №3 планируется увеличить количество рейсов. В феврале текущего года будут объявлены торги по привлечению к перевозкам частных маршрутных такси. Отметим, что ранее дважды проведенные торги признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок, - сообщили в администрации.Также в ведомстве напомнили, что соблюдение мер профилактики распространения коронавируса - это необходимое требование для всех пассажиров общественного транспорта. Руководство АТП настоятельно рекомендует использовать маски при поездках в общественном транспорте и стараться соблюдать социальную дистанцию.