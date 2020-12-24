В первом квартале 2021 года взлетно-посадочная полоса Красноселькупа начнет принимать воздушные суда. Сегодня, 24 декабря, в поселке приземлился самолет Ан-24 авиакомпании Utair, прилетевший из Тюмени - это был первый технический рейс.-Все мы очень ждали, когда в Красноселькуп смогут прилетать самолеты. Были перерывы в работах, но вот наконец совершен первый рейс. Он пока технический, идет обязательная проверка безопасности. Уже скоро жители района смогут летать с комфортом, не тратя время на пересадки, - рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.Пока что запланировано два маршрута - в Тюмень и Салехард. Это самые востребованные у пассажиров направления. В скором времени начнется их субсидирование. После этого стоимость в одну сторону составит семь тысяч рублей без учета агентских сборов.В 2021 году полеты предусмотрены три раза в неделю: два - в Тюмень и один - в Салехард. Рейсы будет выполнять авиакомпания Utair на самолете Ан-24. Конкретные даты будут известны после оформления аэронавигационных документов.Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Красноселькупа началась в 2012 году. На этот период перевозки самолетами были приостановлены, летали только вертолеты.Сейчас ведется проектирование здания аэровокзала и склада ГСМ. Летом 2021 года планируется начать строительно-монтажные работы на этих объектах.