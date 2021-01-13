Ноябрьские медики, работающие на станции скорой помощи, трижды возвращали к жизни людей, находящихся в состоянии клинической смерти, и это только с начала года.Так, 11 января врач скорой помощи Александр Ушаков совместно с фельдшером Светланой Русановой спасли мужчину, пострадавшего в ДТП, а 10 января этот же врач и фельдшер Николай Темляков спасли пожилую женщину, у которой сердце остановилось прямо на улице.Также 7 января врач Вероника Сурикова совместно с фельдшером Надеждой Гусевой помогли мужчине 59 лет. Практически сразу после приезда бригады у него произошла остановка сердца. Благодаря своевременной помощи он остался жив.Примечательно, что за считанные дни до новогодних праздников доктор Сурикова спасла жизни еще двоих жителей Ноябрьска.Напоминаем, что накануне медики ноябрьской «скорой» приняли роды на дому. Малыш появился на свет через несколько минут после приезда бригады.