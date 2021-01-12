В Ноябрьске бригада скорой помощи приняла роды на дому. У 26-летней женщины неожиданно начались схватки, не раздумывая, она сразу же позвонила в больницу. Бригада прибыла на место через 11 минут: это отдаленный микрорайон города, находящийся 12 километрах от станции скорой помощи.При подготовке к транспортировке начались стремительные роды. Фельдшеры Елена Лабунская и Руфина Аширмаметова оказали квалифицированную помощь роженице и помогли появиться на свет мальчику. Врачи прибыли на место в 3:55, а в 4:05 - родился малыш.К слову, это уже не первые стремительные роды молодой мамы. Первенец появился на свет так же быстро, и тоже дома.Сейчас мама и малыш находятся в перинатальном центре под присмотром врачей.Напоминаем, что это не единственный случай, когда ямальским медикам пришлось принимать роды в нестандартных условиях. Так, врачи Аксарковской ЦРБ помогали появиться на свет малышу не где-нибудь, а на метеостанции «Полуйский заказник» в Приуральском районе.