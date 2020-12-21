Врачи Аксарковской ЦРБ приняли роды на метеостанции «Полуйский заказник» Фото: pixabay.com

Медики Аксарковской ЦРБ приняли роды на метеостанции в Приуральском районе.

В ночь на 19 декабря дежуривший врач станции скорой помощи принял звонок от главы семьи оленеводов. Мужчина сообщил, что он находится со своей женой на метеостанции «Полуйский заказник» - у нее начались роды. Чтобы вызвать скорую, семья добиралась сюда из тундры.

Бригада медиков незамедлительно отправилась на вызов. Сначала врачи ехали на реанимационном автомобиле, а затем им пришлось пересесть на снегоход. В итоге специалистам понадобилось пять часов, чтобы преодолеть сто километров до пункта назначения.

Роды были приняты на месте. В результате на свет появился мальчик. Сейчас женщина с ребенком находятся в перинатальном центре Салехардской окружной больницы. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Принимали роды специалисты Аксарковской больницы: акушер-гинеколог Фанзиля Лекомцева, педиатр Оксана Анисимова и фельдшер Татьяна Ревина.

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