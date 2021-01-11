Муравленковские автоинспекторы помогли сразу двум водителям, попавшим в неприятные ситуации на загородной автодороге Сургут-Салехард.Так, на 321 километре трассы сотрудники обнаружили грузовик, съехавший в кювет. Ограничив движение транспорта, они помогли дальнобойщику организовать буксировку машину.Буквально через километр инспекторы заметили на обочине иномарку. Как оказалось, автолюбитель ехал из Ноябрьска в Муравленко, но по дороге у него закончилось топливо. К счастью, мужчина простоял не более десяти минут и не успел замерзнуть.Далее автоинспекторы отбуксировали его автомобиль до ближайшей заправочной станции. В свою очередь водитель выразил полицейским слова благодарности.В Госавтоинспекции рекомендует воздерживаться от дальних поездок в морозы, избегать движения по загородным трассам в ночное время, не рекомендуют передвигаться в одиночку, а также обращают внимание на своевременную заправку автомобилей топливом и тщательную проверку его технического состояния перед выездом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Салехардские автоинспекторы помогли водителю без зимней одежды поменять колесо на загородной трассе. В тот день температура опустилась до -39 градусов (подробнее)