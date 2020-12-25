Салехардские автоинспекторы оказали помощь водителю, который попал в неприятную ситуацию на загородной автодороге.Происшествие случилось 24 декабря. В тот день старший лейтенант полиции Григорий Ульнеров и капитан Мария Мушаева патрулировали трассу Сургут-Салехард. На 1 327 километре они заметили автомобиль с включенными аварийными сигналами. Полицейские тут же остановились и поинтересовались у водителя, нужна ли ему помощь. В свою очередь мужчина рассказал, что у него проколото колесо, это и стало причиной остановки. Сам мужчина находился в машине без верхней зимней одежды и не мог выйти на улицу, так как температура опустилась до -39 градусов.Тогда автоинспектор сами заменили колесо, после чего водитель смог самостоятельно продолжить движение. Перед этим он выразил сотрудникам ДПС слова благодарности.Автоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок в морозы. В случае выезда на загородную автодорогу передвигаться необходимо колоннами по 2-3 машины и строго соблюдать правила дорожного движения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ноябрьские автоинспекторы помогли водителю на загородной трассе. В ту ночь температура опустилась до -45 градусов (подробнее)