Тазовская районная прокуратура организовала проверка по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего.Было установлено, что происшествие случилось 6 августа 2020 года. В тот день бездомное животное без всяких причин набросилось на ребенка, укусив его за правое бедро.Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения возложены на органы местного самоуправления, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда.В итоге суд полностью удовлетворил все требования, присудив в пользу пострадавшего 30 тысяч рублей. На данный момент исполнение решения находится на контроле ведомства.К сожалению, подобные случаи нападения собак на детей - не редкость. Так, в Надыме на 6-летнюю девочку набросилась сразу целая стая. Спас малышку случайный прохожий, позже ее доставили в больницу, где врачи нанесли на раны несколько швов. Мать девочки планирует добиваться наказания виновных, которые уже установлены.