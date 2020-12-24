Ноябрьские автоинспекторы оказали помощь водителю, который попал в неприятную ситуацию на загородной автодороге.Происшествие случилось 24 декабря. В ту ночь старший лейтенант полиции Юрий Лютиков и капитан Алик Харрасов патрулировали трассу Сургут - Салехард. На 279 километре они заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские тут же остановились и поинтересовались у водителя не требуется ли ему помощь. В свою очередь мужчина рассказал, что двигатель заглох и не заводится.Тогда инспекторы пригласили водителя отогреться в патрульном автомобиле, а сами взяли машину на буксир, после недолгого времени она наконец-то завелась и, мужчина смог продолжить движение. Перед этим он выразил инспекторам ДПС слова благодарности.Необходимо отметить, что на улице в эту ночь было до -45 градусов.Автоинспекторы настоятельно рекомендуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок в морозы. В случае выезда на загородную автодорогу передвигаться необходимо колоннами по 2-3 машины и строго соблюдать правила дорожного движения.