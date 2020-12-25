Коммунальные службы Ямала переведены в режим повышенной готовности, это связано с аномальным похолоданием и приближающимися праздниками.Муниципалитетам и руководителям энергоснабжающих предприятий даны поручения о соблюдении схем взаимодействия при возникновении нештатных и аварийных ситуаций. Также им необходимо обратить особое внимание на охрану энергообъектов - пропускной режим, провести целевые инструктажи персоналу, организовать обход подведомственных объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры, проверить наличие и работоспособность резервных источников электроснабжения и привести в готовность к использованию передвижные аварийные дизельные генераторы.Кроме того, предприятиям запрещено проводить плановые ремонты и переключения, связанные с рисками нарушения энергоснабжения в городах и районах.-Необходимо усилить контроль за готовностью топливного хозяйства к работе, в том числе к переводу на резервный вид топлива в условиях низких температур, а также за функционированием систем водоснабжения котельных, - отметил заместитель губернатора Сергей Карасев.Для своевременного устранения возникающих нештатных ситуаций в регионе создано 115 бригад в количестве 453 человек и 122 единиц техники, также имеются в достаточном количестве автономные резервные источники электроснабжения - всего 694, в том числе 144 передвижных и 550 стационарных.О возникновении нештатных ситуаций ямальцам необходимо сообщить в диспетчерскую службу управляющей организации, а также в ЕДДС своего муниципалитета. Сделать это можно по телефонам «горячих линий» или по номеру 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В новогодние праздники городские службы Салехарда начнут работать в усиленном режиме. «Горячие линии» будут взаимодействовать с диспетчерскими службами МЧС (подробнее)