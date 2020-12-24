В Салехарде идет активная подготовка бесперебойной работы городских систем жизнеобеспечения и транспорта в новогодние каникулы.Так, с 31 декабря по 11 января будет организовано круглосуточное дежурство энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, в том числе и руководителей. Все «Горячие линии» будут взаимодействовать с диспетчерскими службами МЧС по единому номеру: 4-44-44.-Поручил всем задействованным организациям проверить готовность к работе в условиях низких температур, а также готовность резервных источников энергоснабжения. Должны быть проведены проверки систем водоснабжения котельных и их пожарной безопасности. Осмотр объектов энергетики в выходные дни будет проводиться регулярно. Как и контроль своевременного вывоза мусора, - рассказал глава города Алексей Титовский.Также, по его словам, будет скорректирован режим работы снегоуборочной техники - очистка дорог станет проводиться днем из-за уменьшения машин. Для пассажирского транспорта на 1 января составлено специальное расписание. Со 2 января движение будет осуществляться по графику выходного дня.-Салехардцы, прошу соблюдать правила безопасности и при необходимости обращаться по телефону «горячей линии» или в наши официальные аккаунты в социальных сетях, - сказал градоначальник.