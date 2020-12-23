Для удобства салехардцев в городе действует «горячая линия» по вопросам работы общественного транспорта: 6-25-25. Звонить можно каждый день с 06:00 до 21:00.Диспетчер проконсультирует, сколько рейсовых автобусов курсирует по городу, а также через какое время каждый из них приедет на нужную остановку. В период новогодних каникул телефон будет работать с 06:30 до 19:15.Напоминаем, что все городские автобусы оснащены GPS-навигаторами, которые позволяют следить за их движением в режиме реального времени. Сделать это можно с помощью приложения «Умный транспорт». Также на всех остановочных пунктах размещены баннеры с QR-кодами, которые позволяют узнать время прибытия автобуса. Для этого необходимо навести камеру телефона на QR-код или воспользоваться специальным приложением.Отметим, что в будние дни пассажиров перевозят 19 автобусов, в субботу - 16, а в воскресенье - 9.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В новогодние праздники между Салехардом и Лабытнанги будут ходит два автобуса. Об этом попросили сами жители (подробнее)