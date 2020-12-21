В новогодние праздники между Салехардом и Лабытнанги будут ходит два автобуса

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В новогодние праздники между Салехардом и Лабытнанги начнут курсировать два автобуса малого класса. На маршруте №100 перевозки будет осуществлять ИП Дагиров Д.Э.

-На период работы ледовой переправы по просьбе жителей запускаем регулярные перевозки пассажиров между городами. Перевозчик уже знакомый и нам, и жителям - работает на маршруте между окружной столицей и Аксаркой. Автобусы выйдут на линию после достижения необходимой грузоподъемности на переправе, - рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.

Так, из Салехарда можно будет уехать от остановки «Рынок», а из Лабытнанги - от «Площади». С понедельника по субботу автобусы начнут выполнять 10 оборотных рейсов. Из окружной столицы первый автобус будет выезжать в 06:30, последний - в 18:15, из Лабытнанги первый - в 07:20, последний - в 18:30. По воскресеньям запланированы три рейса в каждую сторону. С расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.

-Автобусы вмещают до 20 пассажиров, стоимость проезда в одну сторону составит 100 рублей, стоимость крупногабаритного багажа - 50 рублей, - сообщил перевозчик Даниял Дагиров.