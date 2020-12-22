Новоуренгоец лишился крупной суммы, заснув во время застолья Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился местный житель 1990 года рождения. Он просил наказать вора, который украл у него деньги.

Было установлено, что в октябре 2020 года потерпевший оформил кредит в одной из микрофинансовых организаций. После этого он направился к себе домой, где его ждала встреча с друзьями и крепкие напитки. Выпив лишнего, мужчина заснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу денег.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель, находившийся в ту ночь дома у потерпевшего. Также сотрудники установили, что северянин когда-то был судим. В ходе допроса он полностью признался в содеянном.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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