Выпивая с малознакомыми женщинами, новоуренгоец лишился 140 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился мужчина 1992 года рождения. Он рассказал, что новая знакомая украла с его банковской карты 140 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевший распивал алкоголь в компании малознакомых женщин. В момент веселья одна из злоумышленниц заметила, что северянин оставил без присмотра свой телефон, который был разблокирован. Взяв его, женщина перевела через онлайн-банк на карту своей сестры 140 тысяч рублей.

Мошенницу удалось задержать. Ею оказалась местная жительница 1991 года рождения.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это - до шести лет лишения свободы.

Злоумышленница в содеянном созналась. В настоящее время сотрудниками полиции решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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