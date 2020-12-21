Бумага вместо телефона: салехардец лишился денег, купив технику в соцсетях Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился 34-летний местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что в ноябре 2020 года потерпевший увидел в одной из соцсетей рекламу мобильного телефона. Перейдя по ссылке для оформления заказа, мужчина заполнил форму с необходимыми данными и стал ждать звонка. Через некоторое время с ним связался представитель магазина, чтобы уточнить адрес доставки. Также он сообщил, что товар будет отправлен через две недели

В назначенный день мужчина пришел в почтовое отделение для получения своего заказа, оплаченного наложенным платежом. При выдаче посылки северянина смутил ее вес. Вскрыв коробку он увидел, что вместо мобильного телефона там лежат часы и около 30 листов бумаги.

В результате мошеннических действий мужчине причинен ущерб на сумму, превышающую 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В преддверии новогодних праздников ОМВД России по г. Салехарду напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными при покупке товаров в интернете.

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