Бумага вместо телефона: салехардец лишился денег, купив технику в соцсетях
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В полицию Салехарда обратился 34-летний местный житель, ставший жертвой мошенников.
Было установлено, что в ноябре 2020 года потерпевший увидел в одной из соцсетей рекламу мобильного телефона. Перейдя по ссылке для оформления заказа, мужчина заполнил форму с необходимыми данными и стал ждать звонка. Через некоторое время с ним связался представитель магазина, чтобы уточнить адрес доставки. Также он сообщил, что товар будет отправлен через две недели
В назначенный день мужчина пришел в почтовое отделение для получения своего заказа, оплаченного наложенным платежом. При выдаче посылки северянина смутил ее вес. Вскрыв коробку он увидел, что вместо мобильного телефона там лежат часы и около 30 листов бумаги.
В результате мошеннических действий мужчине причинен ущерб на сумму, превышающую 5 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В преддверии новогодних праздников ОМВД России по г. Салехарду напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными при покупке товаров в интернете.
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