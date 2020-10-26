Житель Лабытнанги лишился ноутбука, договорившись о продаже через почту Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1981 года рождения, который сообщил о похищенном ноутбуке.

Было установлено, что в начале октября мужчина разместил на сайте «Авито» объявление о продаже своего ноутбука, стоимостью около ста тысяч рублей. Спустя некоторое время, 3 октября, ему написал потенциальный покупатель, который решил приобрести технику через почту.

Стоит добавить, что по условию «Авито» покупатель может вернуть товар при получении, если он его не устроит.

Далее потерпевший отправил свой ноутбук, а 13 октября ему пришло уведомление о том, что покупатель отказался от товара. Через неделю, 20 октября, северянин получил на почте возвращенную технику. Вскрыв упаковку при операторе, он обнаружил три пачки соли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Лабытнанги в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность, быть осторожными и не доверять незнакомым лицам. От действий мошенников можно пострадать, как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

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