Ноябряне, проживавшие в аварийках, переезжают в новый дом по ул. Мира

Ноябряне, проживающие в аварийках, переезжают в новый дом по ул. Мира Фото: pixabay.com

В Ноябрьске готов еще один дом, предназначенный для переселенцев из ветхого жилья.

-Сегодня вручил первые 12 ключей новоселам дома по проспекту Мира, 11. Это не первый дом, который мы заселяем. В этом году в Ноябрьске из авариек переселится 159 семей. Желаю всем счастья и уюта в новых квартирах, - отметил глава Ноябрьска Алексей Романов.

Отметим, что за прошедший год жилищные условия улучшили более 400 семей, проживающих в ветхом фонде. Планируется, что до конца декабря эта цифра увеличится до 500. Данные формируются с учетом горожан, которым предоставлены как жилые помещения, так и выкупная стоимость.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время на территории Ноябрьска расселение аварийного жилищного фонда реализуется в рамках двух программ: региональной и комплексной. Они будут действовать до 2025 года.

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