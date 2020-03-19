В Ноябрьске в 2020 году снесут 46 ветхих домов

19 Март 2020 2020-03-19T14:43:47+03:00

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Ноябрьск продолжит освобождаться от аварийного жилья. В департаменте имущественных отношений сформировали список ветхих строений, которые демонтируют в 2020 году. Как сообщили в администрации города, в него вошли пока 46 домов. Между тем, в мэрии отмечают, что тот список может в дальнейшем дополниться.

Как видно по списку, основные работы пройдут на улицах Изыскателей, Энтузиастов, Космонавтов, Магистральной, а также в СМП-329 и микрорайоне Вынгапуровский. Список домов, подлежащих сносу опубликован на сайте администрации города и на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

К слову, с 2016 года в Ноябрьске уже снесли почти 470 аварийных зданий и муниципалитет намерен активно продолжать эту работу и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU