В Пурпе вахтовик избил жителя Челябинской области и заставил перевести ему деньги Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района обратился житель Челябинской области. Мужчине угрожали физической расправой и вымогали деньги.

Было установлено, что 14 декабря заявитель, находясь в гостинице поселка Пурпе, повздорил с одним из постояльцев. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил челябинца по лицу, при этом потребовав перевести ему деньги. Опасаясь за свое здоровье, мужчина выполнил указания злоумышленника и отправил 10 тысяч рублей на указанный им счет.

Преступником оказался житель Красноярского края 1979 года рождения, работающий на территории Пуровского района вахтовым методом. Также сотрудникам удалось выяснить, что мужчина имеет несколько судимостей.

На данный момент в отношении преступника возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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