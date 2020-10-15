В Губкинском двое мужчин вымогали деньги у подростка

Фото: СУ СКР по ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин 1997 и 1999 годов рождения, проживающих в Губкинском. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия».

Было установлено, что с сентября по 11 октября злоумышленники, предварительно сговорившись, требовали от 17-летнего юноши 60 тысяч рублей, используя малозначительный повод. При этом они неоднократно применяли насилие к потерпевшему и угрожали ему убийством. После того как о происходящем стало известно отцу потерпевшего, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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