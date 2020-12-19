На Ямале врачи спасли жизнь младенцу из чума

Фото с сайта правительства Ямала

Жизнь младенца из чума теперь вне опасности. Медики не без помощи спасателей смогли добраться до труднодоступной фактории, где оказали первую помощь малышу, а после доставили его в больницу.

По данным ямальский властей, зов о помощи поступил из фактории Порц-Яха. Сообщалось, что малышу в чуме стало плохо. Из-за нулевой видимости санавиация была отменена. К операции подключились ярсалинские ямалспасовцы. 50 километров до фактории дорогу прокладывали снегоходы, а уже за ними шел трэкол. В чуме ребенка осмотрел фельдшер, и оказал первую помощь.

Младенца доставили в ярсалинскую больницу, где к работе подключились врачи. На месте ему был поставлен диагноз ОРВИ.