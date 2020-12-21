В Салехарде заработала 180-метровая трасса для тюбинга

Фото: www.salekhard.org

На радость салехардцам в Центре активного отдыха «Горка-парк» заработала 180-метровая трасса для тюбинга. До нового года все желающие могут присоединиться к спортивному досугу в выходные с 12:00 до 20:00.

Тюбинги есть самых разных размеров, рассчитанные на взрослых и детей. При аренде надувных санок клиентов ознакомят с инструкцией по безопасности и возьмут оплату. Стоимость услуг: 200 рублей - 30 минут и 300 рублей - один час. Паспорт и иные документы предоставлять не нужно. Катание разрешено с 4-х лет.

К новогодним каникулам планируется запустить еще две 180-метровые трассы. Со 2 по 10 января центр будет работать в те же часы каждый день. Актуальная информация публикуется в официальной группе парка в соцсети ВКонтакте.

Напоминаем, что в следующем году из городского бюджета будут выделены средства, которые пойдут на развитие спортивно-туристического комплекса «Горка-парк». Отметим, что в этом году он стал победителем проекта «Уютный Ямал» в Салехарде.

По задумке автора проекта Василия Моргунова, на территории появится обновленная парковка, детская игровая площадка и современная терраса с видом на реку.

В скором времени «Горка-парк» станет очень красивым арт-объектом и комфортным местом для семейного отдыха.