В ямальских библиотеках появится сборник о мифических персонажах севера

Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

По инициативе директора Научного центра изучения Арктики, культуролога и искусствоведа, кандидата технических наук Дмитрия Фролова издан сборник «Легенды Обдора».

Автор книги - известный ямальский художник, мастер декоративно-прикладного искусства Михаил Канев. Он собрал ямальские мифы, легенды и сказки, пересказав их в легкой и увлекательной форме для широкого круга читателей, а также сопроводил собственными иллюстрациями.

В книге собраны легенды о Сихиртя, Золотой Бабе, последнем Мамонте, снежном человеке и других мифических персонажах народов Ямала. Автор рассказывает, почему река Шайтанка в Салехарде получила такое название, как на гербе столицы округа появилась чернобурка и другие интересные факты из истории Обдорска, отразившиеся в легендах северного края.

Сборник «Легенды Обдора» издан при поддержке департамента внешних связей и Ценра развития внешних связей округа. Тираж издания распространят среди библиотек региона.

СПРАВКА:

Михаил Канев родился в Салехарде, член Союза художников РФ и Почётный работник общего образования РФ. Автор статей, рассказов, стихов и очерков, посвященных истории родного края и опубликованных в ямальских и уральских журналах.

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