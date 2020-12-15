В Приуральском районе завершилась фольклорно-этнографическая экспедиция

Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

Сотрудницы сектора культурной антропологии Научного центра изучения Арктики завершили экспедицию по Приуральскому району, которая стартовала в ноябре. Стэлла Раздымаха и Любовь Возелова побывали в поселках Аксарка, Горнокнязевск, Харсаим и Катравож, где встретились с носителями родного языка и традиционной культуры, записав их народные сказки, песни и скороговорки: восемь фольклорных единиц на ненецком и восемь на хантыйском языках.

-Во время поездки мы записали 16 полноценных произведений, а также эпизоды сказок и песен, которые в полном объеме носители традиционной культуры воспроизвести не смогли, забыли, - рассказали ученые.

По словам исследовательниц, их основными информаторами были люди старше 50 лет. Молодежь, в большинстве своем, фольклора не знает.

Также в Приуральском районе много смешанных браков. С научной точки зрения ученым было интересно встретиться с информантами из таких семей, знающими песни и сказки сразу двух народов. Есть в Приуральском районе и самобытные исполнители фольклора, которые сами сочиняют стихи и песни на родном языке.

Следующие экспедиции ученые планируют в Ямальский и Шурышкарский районы, где проживает много носителей традиционной культуры и есть возможность записать ещё больше фольклора.

Все собранные материала будут храниться в фонде Научного центра изучения Арктики. Доступ к нему откроют на сайте учреждения в 2021 году.