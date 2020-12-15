Фото: Ноябрьская ЦГБ

Ноябрьская ЦГБ возобновила плановый прием пациентов, который был прекращен в октябре из-за ухудшения эпидобстановки.

С сегодняшнего дня, 15 декабря, жители смогут посетить нужных специалистов, но строго по предварительной записи. Сделать это можно посредством Единой электронной регистратуры ЯНАО или по ссылке terminal.ncgb.info.

Также в медучреждении уточнили, что диспансеризация взрослого населения пока не проводится.

При неотложных состояниях пациентам рекомендуют вызывать врача на дом по следующим номерам: 32-19-46, 39-84-84, 35-51-11. Для поликлиники по ул. Изыскателей, 48: 32-60-30, 33-42-33

Кроме того, жители могут позвонить по телефону колл-центра и уточнить необходимую информацию: результат тестирования на COVID-19 у всех членов семьи, вызвать врача на дом, узнать наличие постановления Роспотребнадзора и дату следующего забора анализа на коронавирус. Номера: 8-800-100-9103, 33-48-03

Также напоминаем, что к прежнему режиму работы возвращается новоуренгойская ЦГБ. Так, несколько дней назад было открыто детское отделение медицинской реабилитации, услуги которого пользуются большим спросом у населения.