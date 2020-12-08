Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойская ЦГБ постепенно возвращается к привычному графику работы.

Так, несколько дней назад было открыто детское отделение медицинской реабилитации, услуги которого пользуются большим спросом у населения. Напоминаем, что оно работает с соблюдением всех санитарных норм и разделением потоков пациентов: инвалидам и детям с хроническими заболеваниями физиопроцедуры проводят на дому, для этого есть специализированное мобильное оборудование.

Кроме того, в госпитале для пациентов с COVID-19, расположенном на ул. Индустриальной, свернуты сто коек. Оставшихся двухсот вполне достаточно для оказания полноценной и качественной медпомощи. Отметим, что в учреждении лечатся не только горожане, но и жители близлежащих территорий. По данным на 8 декабря, в госпитале находятся 114 пациентов. В случае ухудшения эпидситуации законсервированные койки будут развернуты в течение быстрого времени.

Часть освободившихся врачей вернется к своим привычным обязанностям на основном месте работы. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени отправятся в свои города.

Также в Новоуренгойской ЦГБ готовы и к неблагоприятному развитию событий, причем, как технически, так и ресурсно: договоры с иногородними врачами будут возобновлены по первому требованию. Кроме того, больница полностью обеспечена медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.