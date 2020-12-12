Жителей аварийных домов на Ямале ожидает новая мера поддержки

В новом году на Ямале стартует новая жилищная программа для северян, проживающих в аварийных домах. Они смогут получить выплату на покупку квартиры в других регионах страны, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с журналистами.

По словам главы округа, нередки обращения жителей, которые хотят уехать, помимо Тюмени, в другие регионы России, где живут родные и близкие. Именно поэтому нововведение предусматривает возможность переезда по всей стране.

«Программа заработает с 1 января 2021 года. За основу будет браться среднероссийская стоимость жилья. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В рамках программы в 2021 году планируется переезд 152-х семей. Сроки подачи заявления и документов на участие – с 1 января по 31 марта 2021 года. Те, кто хочет получить поддержку в 2022 году, могут предоставить документы с 1 января по 30 июня 2021 года.

Соцвыплаты будут выдаваться на покупку жилых помещений в населенных пунктах всех субъектов РФ, кроме Тюменской области. При этом продолжит действовать программа по предоставлению соцвыплат гражданам, переезжающим в Тюменскую область. С 2005 года в регион переехала 2 731 семья.

Отметим, что в последние года темпы переселения на Ямале существенно увеличились, появилась отдельная очередь для жителей аварийного фонда. Программа была разработана с учетом интересов жителей ЯНАО, желавших по завершении трудовой деятельности переехать.