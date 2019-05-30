2019-05-30T10:29:15+03:00
Происшествия

Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницы

Через мобильный банк он перевел себе 18 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницыМолодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жительница Нового Уренгоя обратилась за помощью в полицию, не подозревая, что денег ее лишил родственник. Правоохранителям она сообщила, что неизвестный похитил с ее банковской карты 18 000 рублей, что для нее является значительный материальный ущерб.

Личность злоумышленника установили во время оперативно-розыскных. Причастным к данному хищению оказался ранее не судимый 23-летний молодой человек.

Оказалось, что он воспользовался тем, что мобильный телефон женщины находился без присмотра и не был запаролен. Молодой человек через мобильный банк перевел 18 000 рублей на свою банковскую карту.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Новоуренгойца могут наказать лишением свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Подозреваемый вину полностью признал. С него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более сотни таркосалинских подростков 1 июня откроют трудовое лето-2019
В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители
Полсотни погорельцев из Гыды расселили во временном жилье
В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках
В Новом Уренгое будут судить пенсионера, оскорбившего сотрудницу полиции
Наплавной мост через Пур начнет действовать со следующей недели
В Салехарде шестилетнего велосипедиста сбил водитель на иномарке
Новоуренгоец отдал аферисту деньги, поверив в случайный выигрыш
Погода на Ямале 30 мая: ожидается понижение температуры воздуха со сменой ветра
Многодетные семьи Нового Уренгоя осмотрели выделенные им земельные участки
Школьники Тазовского отправились на летний отдых в тюменскую «Ребячку»
Власти Нового Уренгоя потребовали демонтировать незаконно установленные баннеры
Ссора двух рецидивистов в Надыме закончилась поножовщиной
В Ноябрьске отметят Международный день соседей
Надымский район в 2019 году потратит на капремонт домов около двухсот миллионов рублей
В Новом Уренгое будут судить подростка за покупку наркотиков
В Салехарде на зрительницу кинотеатра рухнул потолок
Ямальские профилактологи учат работающих в регионе справляться со стрессами
На Ямале в шестой раз будут вручать литературную премию губернатора
Новоуренгойская прокуратура заблокировала 34 сайта
Салехардцы выбирают, где разместить признание в любви к городу
Предприятия ТЭК будут восстанавливать леса на Ямале гектар за гектар
В Салехарде выявляют нарушителей среди управляющих компаний
В Красноселькупском районе с третьего раза завели дело на черного лесоруба
Детские школы искусств Ямала получат новые музыкальные инструменты
На Ямале ищут лучшего изобретателя и рационализатора
Лесники Ноябрьска подготовились к пожароопасному сезону