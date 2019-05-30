Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницы

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-30T10:29:15+03:00

Через мобильный банк он перевел себе 18 тысяч рублей

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Жительница Нового Уренгоя обратилась за помощью в полицию, не подозревая, что денег ее лишил родственник. Правоохранителям она сообщила, что неизвестный похитил с ее банковской карты 18 000 рублей, что для нее является значительный материальный ущерб.

Личность злоумышленника установили во время оперативно-розыскных. Причастным к данному хищению оказался ранее не судимый 23-летний молодой человек.

Оказалось, что он воспользовался тем, что мобильный телефон женщины находился без присмотра и не был запаролен. Молодой человек через мобильный банк перевел 18 000 рублей на свою банковскую карту.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Новоуренгойца могут наказать лишением свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Подозреваемый вину полностью признал. С него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU